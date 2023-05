De politie heeft een 21-jarige Rotterdammer aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij de explosie in de nacht van vrijdag op zaterdag bij een winkel aan de Strevelsweg in de Rotterdamse wijk Feijenoord. Wat zijn rol precies is wordt nog onderzocht. Bij de ontploffing brak brand uit, maar niemand raakte gewond. Twee mannen gingen er op een scooter vandoor.