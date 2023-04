Bij een bedrijf in de haven van het Groningse Delfzijl is zaterdag rond 15.45 uur een grote brand uitgebroken. Volgens de brandweer staat een gedeelte van een transportband in brand. Vanwege de rookontwikkeling is een NL-Alert verstuurd. Al lijkt de rook niet over een nabijgelegen woonwijk te trekken, laat een woordvoerder weten.