ChatGPT na privacyverbeteringen weer beschikbaar in Italië

AI-systeem ChatGPT is weer beschikbaar in Italië. Het systeem van het Amerikaanse bedrijf OpenAI was bijna een maand lang verboden omdat het zich niet hield aan de privacyrechten van Europese gebruikers, maar ook van andere Europeanen van wie de berichten op internet werden gebruikt om het systeem te trainen. De Italiaanse privacytoezichthouder Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP) zet zijn onderzoek naar OpenAI wel voort.