Fed geeft tekortschieten in toezicht Silicon Valley Bank toe

De Amerikaanse Federal Reserve geeft toe steken te hebben laten vallen bij het toezicht op Silicon Valley Bank (SVB). Die bank viel vorige maand om nadat een bankrun was ontstaan. De bank had al eerder niet genoeg geld beschikbaar om aan hogere opnames te kunnen voldoen door de keuze om veel geld lang vast te zetten. Dat kon door afgezwakte regels voor middelgrote banken, maar desondanks had ook de Amerikaanse centrale bank kansen laten liggen om eerder in te grijpen.