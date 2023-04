Europese banken zijn vrijdag in de min geëindigd op de beurzen. Hernieuwde onrust in de bankensector in de Verenigde Staten zorgde voor een dip in het vertrouwen van beleggers. De Amerikaanse First Republic Bank kelderde op Wall Street opnieuw en lijkt gered te moeten worden door de autoriteiten. ING daalde 1,7 procent op het Damrak en was de grootste daler in de AEX. Ook ABN AMRO daalde, met 0,6 procent.