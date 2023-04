Intel stijgt, Snap onderuit op Wall Street na kwartaalcijfers

Intel behoorde vrijdag tot de sterkste stijgers op de aandelenbeurzen in New York. De grote Amerikaanse chipproducent, een belangrijke klant van het Nederlandse ASML, leed afgelopen kwartaal het grootste verlies ooit in de geschiedenis van het bedrijf. Het verlies viel echter mee en ook de omzet viel hoger uit dan verwacht. Intel, dat kampt met een dalende vraag naar computerchips, rekent daarbij op een herstel in de tweede jaarhelft. Het aandeel werd 7,4 procent hoger gezet.