De inflatie in Duitsland is in april verder gedaald, vooral door de afzwakkende energieprijzen. Dat meldde het Duitse federale statistiekbureau Destatis op basis van een voorlopige raming. Volgens Destatis kwam de inflatie uit op 7,2 procent op jaarbasis. Dat was nog 7,4 procent in maart en 8,7 procent in februari.