De winst van het grote Amerikaanse olie- en gasconcern ExxonMobil is in het eerste kwartaal van dit jaar ruim verdubbeld vergeleken met een jaar eerder. Het grootste oliebedrijf van de Verenigde Staten profiteerde onder meer van een hogere productie uit olievelden in de VS en voor de kust van Guyana in Zuid-Amerika. Daardoor konden de lagere energieprijzen worden gecompenseerd.