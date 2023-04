Van der Burg: Ter Apel wordt ontzien als het weer misgaat

Rond de zomer wordt het weer spannend bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel, zegt staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel). Om te voorkomen dat asielzoekers daar net zoals vorig jaar in het gras moeten slapen, wordt bij een (te) hoge asielinstroom een beroep op andere gemeenten gedaan. „Tegen het college heb ik gezegd dat als het weer misgaat, de opvang niet weer in Ter Apel wordt geregeld”, zei Van der Burg vrijdag in een toelichting op de prognose van het aantal asielzoekers.