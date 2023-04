Stichting Donorkind wil centraal register van spermadonoren

Stichting Donorkind is tevreden dat een massadonor moet stoppen met het delen van zijn sperma, nu hij minstens 550 kinderen heeft. „We zijn blij dat de rechter uitspreekt dat het hebben van ontelbaar veel halfbroers- en zussen geen goed idee is”, stelt de stichting. Die hoopt dat zorgminister Ernst Kuipers „nu wel bereid is om energie te steken in een centraal register voor alle donoren, via klinieken en privé. Binnen en buiten Nederland. Zodat donorkinderen, als ze op zoek gaan, net als de meeste andere mensen een overzichtelijke familie hebben.”