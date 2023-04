China uit zorgen over mogelijke Duitse exportbeperkingen

De Chinese minister van Handel Wang Wentao heeft zijn bezorgdheid geuit over de mogelijke Duitse beperkingen van de export naar zijn land. De minister deed dat tijdens een ontmoeting met zijn Duitse collega Robert Habeck in Berlijn. Wentao en Habeck, die naast economieminister ook vicekanselier is, spraken tijdens de ontmoeting over het creëren van eerlijke en gelijke zakelijke betrekkingen tussen de twee belangrijke handelspartners, meldde het Chinese ministerie van Handel in een verklaring.