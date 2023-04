Een Russisch kraanschip dat gespecialiseerd is in onderwateroperaties is enkele dagen voordat de Nord Stream-gaspijpleidingen werden opgeblazen in de buurt van het incident gespot. Het Deense leger heeft dat bevestigd aan de krant Dagbladet Information. Een patrouillevaartuig heeft volgens het leger op 22 september ten oosten van het Deense eiland Bornholm tientallen foto’s gemaakt van de SS-750.