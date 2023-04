Poetin steunt Erdogan in aanstaande Turkse verkiezingen

De Russische president Vladimir Poetin steunt zijn Turkse ambtgenoot Recep Tayyip Erdogan in de presidents- en parlementsverkiezingen die op 14 mei in Turkije worden gehouden. Poetin zei dit in een videotoespraak bij de inhuldiging van de eerste Turkse kerncentrale, die door het Russische bedrijf Rosatom is gebouwd. Ook Erdogan sprak per videoverbinding: buikgriep had hem verhinderd de ceremonie aan de Turkse zuidkust in persoon bij te wonen.