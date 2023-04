Koningsdag wordt in Limburg traditioneel minder uitbundig gevierd dan elders in Nederland. Nogal wat mensen die in een warm koningsbad willen terechtkomen, namen donderdag de trein naar Eindhoven. Een trein, die in de ochtenduren al tjokvol was. Wat niet betekent dat er niks te doen is in Limburg. Er zijn braderieën en er is livemuziek in nagenoeg alle steden, waar veel mensen op af komen. Mensen genieten vooral van de gezelligheid.