Een tweetal dat vermoedelijk een brandbom wilde plaatsen bij een portiek in de Van Speykstraat in Rotterdam is in de nacht van woensdag op donderdag op heterdaad aangehouden. Volgens de politie zagen alerte getuigen gerommel bij de portiek, waardoor agenten tijdig konden ingrijpen en de brandbom niet is ontstoken. Specialisten zijn ingeschakeld om de brandbom te onderzoeken.