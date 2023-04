Het oostelijke deel van de Middensluis in Terneuzen is opgeblazen. Dinsdag- en woensdagavond werd de oude sluismuur met een serie explosies in stukken geblazen. Het opruimen van de Middensluis is nodig omdat bij Terneuzen een nieuwe sluis wordt gebouwd, die geschikt is voor de doorgang van grote zeeschepen van de Westerschelde naar het Kanaal van Gent naar Terneuzen en terug.