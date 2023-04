Twee nieuwe formateurs uit Drenthe gaan verder met het proces om een nieuwe coalitie in die provincie te vormen. Ze gaan kijken of een college van de BoerBurgerBeweging (BBB), PvdA, VVD en CDA mogelijk is. Dit zijn de vier grootste partijen in Drenthe. Samen hebben ze 28 van de 43 Statenzetels, ruim genoeg voor een meerderheid. Daarvan zijn 17 zetels van de BBB.