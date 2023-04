Gletsjers smolten in de afgelopen jaren snel weg. Tussen 2010 en 2020 is maar liefst 2720 gigaton gletsjerijs verdwenen, oftewel 2.720.000.000.000.000 kilo. Dat staat gelijk aan 2 procent van al het ijs op alle gletsjers in de wereld. Vooral in 2011 en 2019 smolt veel ijs.