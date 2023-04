Amazing grace. Dit aloude lied klonk op 22 april op de Werelddag in het AFAS Theater in Leusden, waar we terugblikten op vijftig jaar Woord en Daad. Door de eeuwen heen is het lied wereldwijd vaak gezongen. John Newton, de dichter ervan, kon in 1772 niet bedenken dat het voor zovelen van betekenis zou worden.