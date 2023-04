Het overgrote deel van de Nederlanders die in Soedan zaten, is in veiligheid gebracht. Het gaat om de mensen die hebben laten weten geëvacueerd te willen worden, zegt minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken na de ministerraad. Het gaat volgens hem „om en nabij” om 150 Nederlanders. Zij zijn de afgelopen dagen met diverse transporten vanuit Soedan geëvacueerd.