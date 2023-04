De overname van gamesbedrijf Activision Blizzard door Microsoft mag niet doorgaan van de Britse toezichthouder CMA. Die vindt dat Microsoft te veel macht krijgt op de markt voor cloudgames. Volgens de waakhond heeft Microsoft al tussen de 60 en 70 procent van deze markt in handen in het Verenigd Koninkrijk. Als de spellen van Activision Blizzard daar ook exclusief voor uitkomen blijft er te weinig keuze over voor consumenten.