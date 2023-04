Rechter: termijn voor besluit terugbetaling in toeslagenzaak blijft zo

De rechtbank in Rotterdam heeft geoordeeld dat de termijn van twaalf weken gehandhaafd blijft waarin de Belastingdienst moet besluiten over terugbetaling aan ouders die slachtoffer zijn van de kinderopvangtoeslagaffaire. Daarmee gaat Rotterdam lijnrecht in tegen de rechtbank Midden-Nederland die eerder deze maand de Belastingdienst langer de tijd gaf om een besluit te nemen over de schadevergoeding voor de toeslagenouders.