Aanhankelijk gezicht. Forenzen in India klonteren aan de trein als bijen aan hun korf. Als wagon na wagon is volgeperst rest nog slechts de buitenkant ervan om toch de gewenste reis te maken. Gratis, waarschijnlijk. Niet ongevaarlijk, dat ook. Er moet maar eens een hand of voet losschieten terwijl de trein vaart maakt. En de wagons kunnen beter ook niet zo rakelings langs het perron schuiven zoals ze in Nederland doen.