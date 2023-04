Ruim een op de twintig Nederlanders gokte vorig jaar online op legale goksites, schat de Kansspelautoriteit (Ksa). In het najaar van 2021 werd het mogelijk om legaal kansspelen via internet aan te bieden en sindsdien is de markt hard gegroeid. Zo liepen de opbrengsten voor gokbedrijven als Unibet, Kansino, 777 Casino en Betcity vorig jaar op tot bijna 1,1 miljard euro.