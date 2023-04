Landbouwminister Piet Adema heeft er nog altijd vertrouwen in dat het gaat lukken om een landbouwakkoord te sluiten. De onderhandelingen over het akkoord, dat draait om de toekomst van de sector, verlopen al een tijd moeizaam. „Ik hoop dat we vandaag weer slagen kunnen maken”, zei Adema woensdag voor de ministerraad.