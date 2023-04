De hack bij Vopak is beperkt gebleven tot één locatie in Maleisië, zegt topman Dick Richelle van het Rotterdamse tankopslagbedrijf. De cyberaanval heeft volgens hem geen gevolgen gehad voor de dagelijkse activiteiten op die locatie of andere plekken in de wereld. Klanten merken er ook niets van, benadrukte Richelle in een gesprek met analisten.