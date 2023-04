Tankopslagbedrijf Vopak heeft bij de publicatie van zijn kwartaalcijfers geen update gegeven over de cyberaanval waar het bedrijf slachtoffer van is geworden. Afgelopen weekend bevestigde het bedrijf dat een Maleisisch complex voor de opslag van olie was geraakt door een „IT-incident” waarbij data waren gestolen. Vrijdag meldden meerdere partijen die hackersgroepen volgen al dat Vopak was aangevallen met gijzelsoftware.