De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen de handel uitgegaan. Beleggers op Wall Street kregen een flinke hoeveelheid kwartaalresultaten voorgeschoteld, onder meer van fastfoodketen McDonald’s, autofabrikant General Motors, de industriebedrijven General Electric en 3M, frisdrank- en snackproducent PepsiCo en pakketbezorger UPS. De cijfers van UPS vielen duidelijk niet goed, want het aandeel kelderde 10 procent.