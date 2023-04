Kabinet wil aanscherping integriteitsregels openbaar bestuur

Het kabinet wil de regels voor de bestuurlijke integriteit van ambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers aanscherpen. Zo moeten er meer mogelijkheden komen om betrokkenen te screenen op risico’s, kwetsbaarheden of mogelijke belangenverstrengeling. Minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken doet voorstellen daartoe in een nota over de integriteit van het openbaar bestuur, die ze naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.