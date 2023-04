In Gelderland is slechts één mogelijkheid voor een meerderheidscoalitie voor het nieuwe college van Gedeputeerde Staten. Dat zou moeten bestaan uit BBB, VVD, CDA, SGP en ChristenUnie, is het advies van verkenner Ank Bijleveld, oud-minister van Defensie en eerder commissaris van de Koning in Overijssel. De vijf partijen bezetten samen 30 van de 55 zetels in Provinciale Staten. Bijleveld gaat ook de formatiegesprekken leiden.