De 38-jarige Ayham A. uit het Zuid-Hollandse Arkel bevond zich al drie jaar in het vizier voordat hij in januari dit jaar werd opgepakt voor deelname aan de terroristische organisatie Islamitische Staat (IS). Dat vertelde A. dinsdag in de rechtbank in Rotterdam. „Ik heb de afgelopen jaren nooit de kans genomen te vluchten of naar buitenland te gaan”, zei A. over de verdenkingen.