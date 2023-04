Het sluiten van het Groningenveld is volgens de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) noodzakelijk voor het herstel van het gaswinningsgebied in Groningen. In een reactie op de kabinetsplannen voor het door aardbevingen getroffen gebied in Groningen erkent het bedrijf een belangrijke rol te hebben gespeeld „in het laten ontstaan van deze crisis”.