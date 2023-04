Floriade eindigt met geraamd tekort van 103,3 miljoen euro

De Floriade 2022 eindigt met een geraamd tekort van 103,3 miljoen euro. Dat bedrag komt naar voren uit een analyse van de voorlopige eindafrekening van de Floriade, schrijven burgemeester en wethouders van Almere in een brief aan de gemeenteraad. De jaarrekening moet nog vastgesteld worden door de algemene vergadering van aandeelhouders van de Floriade, maar het college maakt het voorlopige bedrag nu vast bekend omdat eerder aan de raad was beloofd dat er in april duidelijkheid zou zijn. Almere moet voor het tekort opdraaien.