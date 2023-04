Een 41-jarige man is dinsdagochtend in Polen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het projecteren van teksten op het Anne Frank Huis, meldt de politie. Na de projectie startte de Amsterdamse recherche een onderzoek, waarbij de verdachte volgens de politie al snel in beeld kwam. Daarna bleek dat hij direct na de projectie naar Polen zou zijn vertrokken, stelt de politie.