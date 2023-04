De gevluchte Russische Wagner-commandant die asiel probeert te krijgen in Noorwegen, staat nu in Oslo voor de rechter om een andere reden. Hij was in februari verwikkeld in een vechtpartij buiten een kroeg en verzette zich tegen zijn arrestatie. Drie weken later droeg hij in het openbaar een luchtbuks. Bij een veroordeling wordt Andrej Medvedev niet automatisch uitgezet.