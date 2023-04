Het opblazen van een deel van de Middensluis in Terneuzen is dinsdagmorgen uitgesteld vanwege technische problemen. Woensdag zou er een tweede serie ontploffingen plaatshebben, maar het is nog niet zeker of dat doorgaat laat een woordvoerster van de Nieuwe Sluis weten. Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk.