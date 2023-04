In de haven van Amsterdam zijn vorig jaar flink meer kolen overgeslagen. Volgens het Havenbedrijf Amsterdam is die stijging te verklaren door de extreem hoge gasprijs en de verminderde gasimport vanuit Rusland. Havenbaas Koen Overtoom erkent dat daarmee sprake is van „discrepanties tussen de korte en lange termijn die voor dilemma’s zorgen”.