De Aziatische aandelenbeurzen gingen dinsdag overwegend omlaag. Beleggers bleven voorzichtig in afwachting van de resultaten van de grote Amerikaanse techbedrijven Microsoft en Google-moeder Alphabet, die later op de dag naar buiten komen. De beurs in Tokio was een positieve uitzondering dankzij winsten in de chipsector. In Australië en Nieuw-Zeeland hadden beleggers een vrije dag.