De aandeelhoudersvergadering van ING is maandag erg chaotisch verlopen door protesten van klimaatactivisten tegen de fossiele investeringen van de bank. De vergadering in het Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam werd meerdere keren stilgelegd en de politie was aanwezig om activisten af te voeren. Ook waren er veel beveiligers in de zaal.