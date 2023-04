Niet over praten, maar eten en van de smaak genieten, zou je denken. De schnitzel, het gerecht dat volgens een van de vele overleveringen door de 19e eeuwse Oostenrijkse veldmaarschalk Josef Radetzky tijdens een oorlog in Noord-Italië werd ontdekt en meegenomen naar Oostenrijk, is in de deelstaat Neder-Oostenrijk een onderwerp van felle politieke discussie.