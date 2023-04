Het kabinet laat onderzoeken of de NS financiële hulp nodig heeft om de belangrijkste spoorverbindingen, het zogeheten hoofdrailnet, de komende jaren goed te kunnen uitvoeren. Mogelijk hoeft het bedrijf in de nieuwe concessie, die in 2025 ingaat, geen vergoeding te betalen. Ook een subsidie ligt op tafel. Daarnaast mag het spoorbedrijf gaan kijken naar een toeslag voor reizigers die in de spits reizen.