Philips-topman: goed recht personeel om naar rechter te stappen

Het is het goed recht van het Philips-personeel om de rechter in te schakelen vanwege de geplande reorganisatie bij het medisch technologiebedrijf. Dat heeft topman Roy Jakobs gezegd tegen het ANP. Jakobs bestrijdt dat het personeel de hele reorganisatie wil tegenhouden, zoals Het Financieele Dagblad dit weekend schreef. „Er wordt op een paar onderdelen advies gevraagd”, aldus de topman die verwacht dat het een „kwestie van weken” is voor er een oplossing is.