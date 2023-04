De overslag in de Rotterdamse haven is in het eerste kwartaal licht gedaald. De daling betrof vooral de overslag van containers en goederen. Deze daling was volgens Havenbedrijf Rotterdam in de loop van 2022 al ingezet door het wegvallen van volumes van en naar Rusland. Omdat de oorlog in Oekraïne pas eind februari begon, was de invloed op de overslagvolumes in het eerste kwartaal van vorig jaar echter nog beperkt.