In een portiek van een woningencomplex aan de Crooswijkseweg in Rotterdam is maandag rond 05.00 uur een explosie geweest. Alle huizen in het complex in de wijk Crooswijk werden korte tijd ontruimd, laat de politie weten. Een woordvoerder van de politie meldde eerder al dat „zeker meer dan twintig” mensen hun woning moesten verlaten. Niemand raakte gewond bij de explosie.