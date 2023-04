Een man is in Roosendaal gewond geraakt bij een schietincident en naar het ziekenhuis gebracht. Rond 17.30 uur kreeg de politie melding van schoten aan de Diamantdijk. Ter plaatste werden sporen gevonden van een mogelijke gewonde. Een paar uur later werd de gewonde man gevonden en onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht.