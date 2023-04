Niet alle Nederlanders kiezen voor evacuatievlucht vanuit Soedan

Niet alle Nederlanders die in Soedan zitten, kiezen ervoor om geëvacueerd te worden door de Nederlandse regering. Namarig Shnan uit Amsterdam was samen met haar twee kinderen op bezoek bij haar zieke vader in de hoofdstad Khartoem toen het geweld tussen het leger en paramilitairen uitbrak. Ze vindt het risico te groot om naar het vliegveld te gaan om vanuit daar geëvacueerd te worden naar Nederland. Daarom kiest ze ervoor om met de bus naar buurland Egypte te gaan, om vanuit daar terug naar Nederland te vliegen.