De rechtbank Amsterdam heeft de zitting in het omvangrijke liquidatieproces Marengo aanstaande dinsdag uitgesteld. Dat gebeurt op verzoek van de advocaten die dan het woord zouden voeren. Zij vroegen om uitstel in verband met de arrestatie van advocaat Inez Weski afgelopen vrijdag. Weski is advocaat van Marengo-hoofdverdachte Ridouan Taghi.