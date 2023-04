Het blijft onduidelijk of ook Nederland van het Soedanese leger de mogelijkheid krijgt Nederlanders te evacueren. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten „elke kans” aan te grijpen om Nederlanders in Soedan te helpen. Daarbij werkt BuZa samen met internationale partners. „Maar we kunnen er op dit moment geen details over geven”, zegt een woordvoerder van het ministerie tegen het ANP.