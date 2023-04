Taxi-app Lyft straalt op Wall Street na aankondiging ontslagen

Taxibedrijf Lyft steeg vrijdag flink op de beurs in New York. De alleen in Noord-Amerika actieve concurrent van Uber (min 2,1 procent) zou tot zo’n 30 procent van zijn circa 4000 werknemers willen ontslaan. Topman David Risher mailde zijn personeel vrijdag met de melding dat er een ontslagronde aankomt. Donderdag horen de werknemers hoeveel mensen er weg moeten en of zij zelf nog een baan hebben. Beleggers hopen dat de stap Lyft helpt met zijn winstgevendheid en zetten het aandeel ruim 6 procent hoger.