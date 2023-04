Ruim tachtig Nederlanders in Soedan kunnen het land niet uit vanwege de aanhoudende gevechten tussen het Soedanese leger en de RSF-militie. „Maar het echte verhaal gaat over de Soedanezen”, zegt Arthur Molenaar, werkzaam voor hulporganisatie Care International in Soedan. „Ik begrijp dat het een interessant verhaal is, dat hier Nederlanders zitten, maar dat is een voetnoot.”